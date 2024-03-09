Я и недовольный монстрик

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Я и недовольный монстрик манга
  • Little Monster. Vol.2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12065
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Boku to Fukigen na Kimi to
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Хадзимэ Ито
  • ISBN: 978-5-905295-37-7
  • Дата выхода: Апрель 2024
Little Monster
Том 1
Том 2
590 ₽

Описание

Хадзимэ Ито из семьи, где три поколения живут под одной крышей, и он без ума от своих маленьких племянниц. Трёхлетняя Фуми на первый взгляд похожа на непослушного монстрика, но на самом деле очень даже педантичная особа. Малышка Хиё — настоящий зефирный ангелочек: много ест, много спит, много смеётся. Как ни странно, именно она самая спокойная и невозмутимая в семье.

В доме с двумя племяшками редко царит покой, а жизнь взрослых вращается вокруг этих непосед. Они играют, изучают мир, капризничают и неизбежно растут, так что Хадзимэ Ито пытается запечатлеть каждый проведённый с ними миг в этой милой и трогательной книге.

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