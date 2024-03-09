Я и недовольный монстрик

Хадзимэ Ито из семьи, где три поколения живут под одной крышей, и он без ума от своих маленьких племянниц. Трёхлетняя Фуми на первый взгляд похожа на непослушного монстрика, но на самом деле очень даже педантичная особа. Малышка Хиё — настоящий зефирный ангелочек: много ест, много спит, много смеётся. Как ни странно, именно она самая спокойная и невозмутимая в семье.

В доме с двумя племяшками редко царит покой, а жизнь взрослых вращается вокруг этих непосед. Они играют, изучают мир, капризничают и неизбежно растут, так что Хадзимэ Ито пытается запечатлеть каждый проведённый с ними миг в этой милой и трогательной книге.