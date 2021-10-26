Ты сияешь лунной ночью. Том 2.

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Ты сияешь лунной ночью. Том 2. манга
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  • Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku. Vol. 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5881
  • Вес: 310 гр.
  • Источник: Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Школа, Повседневность, Драма и Романтика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Даити Мацусэ и Тэцуя Сано
  • ISBN: 978-5-91996-307-3
  • Дата выхода: Октябрь 2020 и Май 2022 (Допечатка)
Ты сияешь лунной ночью
Том 1
Том 2
Ранобэ
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Мамидзу Ватарасэ, чьё тело под светом луны источает слабое сияние, неизлечимо больна «синдромом свечения», и жить ей осталось совсем недолго. Такуя Окада, потерявший смысл жизни после трагической гибели старшей сестры, исполняет для девушки ее предсмертные желания.
Времени у них остаётся всё меньше и меньше, и вдруг Мамидзу прогоняет Такую со словами: «Больше сюда не приходи!».

Финал трогательной истории, которая заставила плакать всю Японию!

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