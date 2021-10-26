Ты сияешь лунной ночью. Том 2.

Мамидзу Ватарасэ, чьё тело под светом луны источает слабое сияние, неизлечимо больна «синдромом свечения», и жить ей осталось совсем недолго. Такуя Окада, потерявший смысл жизни после трагической гибели старшей сестры, исполняет для девушки ее предсмертные желания.

Времени у них остаётся всё меньше и меньше, и вдруг Мамидзу прогоняет Такую со словами: «Больше сюда не приходи!».



Финал трогательной истории, которая заставила плакать всю Японию!