Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире. День в столице королевства. Том 2

Возвращаясь домой из магазина, старшеклассник Субару Нацуки внезапно попадает в фэнтезийный мир. После того как его трижды настигает смерть, герой понимает, что наделён способностью «Посмертное возвращение», позволяющей отматывать время назад каждый раз, когда он умирает. Субару предстоит встретиться лицом к лицу с загадочным убийцей и спасти от смерти сереброволосую красавицу, погибшую вместе с ним в самый первый раз. Ведь ему так хочется снова увидеть её улыбку!.. Во втором томе герой прерывает череду смертей, чтобы очнуться в завтрашнем дне.