Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире. День в столице королевства. Том 2

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Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире. День в столице королевства. Том 2 манга
  • Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Daisshou - Outo no Ichinichi-hen. Vol. 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7272
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Re:ZERO -Starting Life in Another World-
  • Издатель: Истари Комикс
  • Размер: 12,8 x 18,2 см.
  • Количество страниц: 180
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Научная фантастика, Приключения и Сэйнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Таппэй Нагацуки и Даити Мацусэ
  • ISBN: 978-5-904676-98-8
850 ₽

Описание

Возвращаясь домой из магазина, старшеклассник Субару Нацуки внезапно попадает в фэнтезийный мир. После того как его трижды настигает смерть, герой понимает, что наделён способностью «Посмертное возвращение», позволяющей отматывать время назад каждый раз, когда он умирает. Субару предстоит встретиться лицом к лицу с загадочным убийцей и спасти от смерти сереброволосую красавицу, погибшую вместе с ним в самый первый раз. Ведь ему так хочется снова увидеть её улыбку!.. Во втором томе герой прерывает череду смертей, чтобы очнуться в завтрашнем дне.

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