KADOKAWA Collection LIGHT - это новая серия фигурок от KADOKAWA, представляющая собой фигурки высотой 17 см. Наслаждайтесь знаменитыми сценами из любимого аниме в удобном для сбора масштабе и по цене! Фигурки также включают две разные части лица для большего количества вариантов отображения!

Первая фигурка из новой серии - Эмилия из "Re: Zero -Starting Life in Another World-"!

Фигурка имеет две лицевые панели - уверенное и улыбающееся выражение лица, которые отлично сочетаются с ее позой. Наслаждайтесь крутой и милой внешностью Эмилии!

Обязательно добавьте её в свою коллекцию!



©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活２製作委員会