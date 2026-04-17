1/7 Re:ZERO -Starting Life in Another World-: Rem Birthday Blue Lingerie Ver. PVC

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1/7 Re:ZERO -Starting Life in Another World-: Rem Birthday Blue Lingerie Ver. PVC category.complete-models
14 100 ₽

Описание

Представляем совершенно новую цветовую версию Рем: «Версия в праздничном нижнем белье»,создланную по иллюстрации, нарисованной Синичиро Оцукой, для мероприятия, посвященного дню рождения Рем в феврале 2017 года.

Её короткая сорочка выполнена из полупрозрачных деталей, что обеспечивает точное воспроизведение оригинальной иллюстрации. В комплект входит подушка, на которой она сидит, с оригинальным дизайном. Её можно использовать в качестве подставки для более оригинальной демонстрации. Обязательно добавьте эту особую версию Рем в нижнем белье в свою коллекцию.

Высота около 12 см (размер подушки приблизительно 15 x 15 x 4,5 см)

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