Собрание манги Эта кукла влюбилась. (6-7 том)

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Том 6.

Коллаб по «Гробу» удался: Марин и Вакана отлично провели время с сестрами Инуй и с неразлучной троицей закадычных подружек — Акирой, Судзукой и Мияко. Однако близится зимний Комикет, и Марин так и рвется покорять новые вершины. Теперь она нацелилась на образ Ханиэль, чудовищно-прекрасного ангела из манги «Воля Небес», чей автор слывет безжалостным перфекционистом. Однако Вакану ему не переплюнуть. Начитавшись манги, Вакана бросает вызов самому себе и принимает решение любой ценой воплотить разрушительную красоту Ханиэль. Сможет ли он оживить мечту миллионов?

Том 7.

После Комикета Вакану как подменили: он больше не может видеть, как толпы фанатов обожают Марин. Не зная, как выразить свои чувства, Вакана уходит в себя, и тут, как назло, Марин узнает, что он ради нее совсем забросил ремесло касираси. Между ними растет отчуждение, они вот-вот разойдутся навсегда, и тогда в своем горе Вакана решается на отчаянный шаг… Кто они друг другу? Суждено ли им быть вместе? Сможет ли Вакана избавиться от одиночества и зажить новой жизнью?