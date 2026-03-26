Собрание манги Эта кукла влюбилась. (6-7 том)

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Собрание манги Эта кукла влюбилась. (6-7 том) манга
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Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

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Оригинальная цена
2 780 ₽
2 580 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
70%

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Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

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Том 6.

Коллаб по «Гробу» удался: Марин и Вакана отлично провели время с сестрами Инуй и с неразлучной троицей закадычных подружек — Акирой, Судзукой и Мияко. Однако близится зимний Комикет, и Марин так и рвется покорять новые вершины. Теперь она нацелилась на образ Ханиэль, чудовищно-прекрасного ангела из манги «Воля Небес», чей автор слывет безжалостным перфекционистом. Однако Вакану ему не переплюнуть. Начитавшись манги, Вакана бросает вызов самому себе и принимает решение любой ценой воплотить разрушительную красоту Ханиэль. Сможет ли он оживить мечту миллионов?

Том 7.

После Комикета Вакану как подменили: он больше не может видеть, как толпы фанатов обожают Марин. Не зная, как выразить свои чувства, Вакана уходит в себя, и тут, как назло, Марин узнает, что он ради нее совсем забросил ремесло касираси. Между ними растет отчуждение, они вот-вот разойдутся навсегда, и тогда в своем горе Вакана решается на отчаянный шаг… Кто они друг другу? Суждено ли им быть вместе? Сможет ли Вакана избавиться от одиночества и зажить новой жизнью?

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