Путешествие Кино. том 4

Потратив немало сил, Кино с Гермесом наконец-то добрались до очередной страны и очень переживали, как бы здесь не оказалось скучно. Встречать их вышел местный правитель и предложил в качестве жилья роскошный банкетный зал; такого приёма они явно не ожидали. На следующее утро их пригласили на официальное чаепитие, где правитель уже был готов начать бесконечную лекцию об истории страны, как вдруг в зал ворвалась юная девушка с возмутительным требованием: убрать бронзовые статуи выдающихся деятелей с главного проспекта, чтобы превратить его во взлётную полосу. Кино и Гермес незамедлительно воспользовались этой возможностью улизнуть и увязались за девушкой. Оказывается, она собрала удивительный аппарат, который может подняться в воздух, если на нём как следует разогнаться. Гермес уверен, что у девушки получится взлететь, а вот Кино настроена скептически.