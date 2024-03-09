Путешествие Кино. том 4

0 отзывов
Путешествие Кино. том 4 манга
45%
  • Kino’s Journey: The Beautiful World. Vol.4
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13146
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Kino no Tabi: The Beautiful World
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 180
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Повседневность и Приключения
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Ирука Сиомия и Кэйити Сигусава
  • ISBN: 978-5-905295-43-8
  • Дата выхода: Декабрь 2024
Путешествие Кино
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
590 ₽
325 ₽
Специальная цена

Описание

Потратив немало сил, Кино с Гермесом наконец-то добрались до очередной страны и очень переживали, как бы здесь не оказалось скучно. Встречать их вышел местный правитель и предложил в качестве жилья роскошный банкетный зал; такого приёма они явно не ожидали. На следующее утро их пригласили на официальное чаепитие, где правитель уже был готов начать бесконечную лекцию об истории страны, как вдруг в зал ворвалась юная девушка с возмутительным требованием: убрать бронзовые статуи выдающихся деятелей с главного проспекта, чтобы превратить его во взлётную полосу. Кино и Гермес незамедлительно воспользовались этой возможностью улизнуть и увязались за девушкой. Оказывается, она собрала удивительный аппарат, который может подняться в воздух, если на нём как следует разогнаться. Гермес уверен, что у девушки получится взлететь, а вот Кино настроена скептически.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)