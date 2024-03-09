Путешествие Кино. том 6

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Путешествие Кино. том 6 манга
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  • Kino’s Journey: The Beautiful World. Vol.6
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13148
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Kino no Tabi: The Beautiful World
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Повседневность и Приключения
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Ирука Сиомия и Кэйити Сигусава
  • ISBN: 978-5-905295-45-2
  • Дата выхода: Декабрь 2024
Путешествие Кино
Том 1
Том 2
Том 3
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590 ₽
325 ₽
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Описание

В шестой том вошли три истории, общим лейтмотивом которых стала прописная истина: первое впечатление может быть ошибочно. В начальных главах Кино приходит на помощь незадачливым странникам, которые посреди зимы застряли в лесу и чуть не умерли от голода. Вот только кто они на самом деле: невинные жертвы обстоятельств или безжалостные охотники? Во второй истории Кино с Гермесом оказываются в уединённом особняке в гостях у семьи, которой прислуживает устаревшая модель андроида, и с каждым проведённым здесь днём всё чаще задаются вопросом, в ком из обитателей особняка больше человеческого. В заключение читателей ждёт рассказ о расчётливом наёмнике, готовом рисковать жизнью, чтобы заполучить главный трофей в своей жизни, но не деньги или золото, а что-то совершенно иное.

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