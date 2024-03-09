Путешествие Кино. том 6

В шестой том вошли три истории, общим лейтмотивом которых стала прописная истина: первое впечатление может быть ошибочно. В начальных главах Кино приходит на помощь незадачливым странникам, которые посреди зимы застряли в лесу и чуть не умерли от голода. Вот только кто они на самом деле: невинные жертвы обстоятельств или безжалостные охотники? Во второй истории Кино с Гермесом оказываются в уединённом особняке в гостях у семьи, которой прислуживает устаревшая модель андроида, и с каждым проведённым здесь днём всё чаще задаются вопросом, в ком из обитателей особняка больше человеческого. В заключение читателей ждёт рассказ о расчётливом наёмнике, готовом рисковать жизнью, чтобы заполучить главный трофей в своей жизни, но не деньги или золото, а что-то совершенно иное.