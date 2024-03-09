Путешествие Кино. Том 2

Неразлучная парочка, невозмутимая Кино и болтливый моторрад Гермес, продолжают свои странствия. В этот раз они окажутся в стране, где все решения принимаются большинством. К сожалению, эта, казалось бы, здравая идея доводится до абсурда, поэтому жить здесь становится практически невозможно.

Следующая страна гордится своим процветанием и мирным сосуществованием с соседями, с которыми они враждовали на протяжении столетий. Правда, и здесь не всё так радужно: этот мир достигается ценой бессчётного количества невинных жизней.

Дабы не оказаться втянутыми в местные конфликты, Кино и Гермес неотступно следуют своему правилу не оставаться на одном месте больше трёх дней, хотя порой расставания даются нелегко.