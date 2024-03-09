Путешествие Кино. Том 2

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Путешествие Кино. Том 2 манга
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  • Kino’s Journey: The Beautiful World. Vol.2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12067
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Kino no Tabi: The Beautiful World
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 164
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Ирука Сиомия и Кэйити Сигусава
  • ISBN: 978-5-905295-41-4
  • Дата выхода: Апрель 2024
Путешествие Кино
Том 1
Том 2
Том 3
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590 ₽
325 ₽
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Описание

Неразлучная парочка, невозмутимая Кино и болтливый моторрад Гермес, продолжают свои странствия. В этот раз они окажутся в стране, где все решения принимаются большинством. К сожалению, эта, казалось бы, здравая идея доводится до абсурда, поэтому жить здесь становится практически невозможно.

Следующая страна гордится своим процветанием и мирным сосуществованием с соседями, с которыми они враждовали на протяжении столетий. Правда, и здесь не всё так радужно: этот мир достигается ценой бессчётного количества невинных жизней.

Дабы не оказаться втянутыми в местные конфликты, Кино и Гермес неотступно следуют своему правилу не оставаться на одном месте больше трёх дней, хотя порой расставания даются нелегко.

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