Он, она и их обстоятельства. Том 3.

Манга рассказывает о судьбе японской школьницы, которую зовут Юкино Миядзава. Она недавно перешла в старшую школу, и её новые одноклассники небезосновательно считают её идеалом. Она красива, умна, получает самые высокие оценки на уроках, сильна в спорте, вдобавок скромна и всегда готова помочь. Но никто в классе и не догадывается, что это всего лишь маска, которую Юкино снимает, когда приходит домой. На самом деле смысл её жизни — купаться в лучах славы, ради чего она готова ночами сидеть за уроками или тайком тренироваться до седьмого пота. Она покоряла всех в младшей школе, и надеялась, что так будет продолжаться и дальше, однако её ожидало огромное разочарование: у неё появляется соперник — Соитиро Арима, который не уступает ей ни в чём. Он красив, умён, хороший спортсмен, скромен, единственный сын директора городской больницы. Отодвинутая на второе место в рейтинге популярности, Юкино решает использовать самые грязные методы, чтобы уничтожить соперника.