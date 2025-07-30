Путешествие Кино. том 8

В заключительном томе главными действующими лицами станут Сидз и его четвероногий спутник Рику. Они решают отправиться на другой континент, а для этого им надо пересечь океан на громадном корабле, который представляет собой отдельную страну и сотни лет дрейфует от одного материка к другому. Местные жители тепло принимают Сидза, но чем дольше он остаётся на борту, тем тревожнее становится у него на душе. Этот корабль хранит настолько пугающую тайну, что она заставляет Сидза поставить на кон собственную жизнь.