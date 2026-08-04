Прорыв с запретным мастером. Том 1

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Прорыв с запретным мастером. Том 1 манга
  • Breakthrough with the Forbidden Master. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14591
  • Вес: 543 гр.
  • Источник: Breakthrough with the Forbidden Master
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 2.6x14.7x20.7
  • Количество страниц: 368
  • Жанр: Сёнэн и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Это Ёна
  • ISBN: 978-5-17-183098-4
1 349 ₽
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Описание

Арс Лаган — вечное разочарование: для семьи, для учителей, для себя самого. Накануне судьбоносного турнира в жизни героя появляется Трайн, Владыка Демонов. Будущий наставник открывает юноше горькую правду: система, в которой растят таких, как Арс, не создана для него. Чтобы перестать быть вторым номером, Арсу придется победить не только соперников, но и груз прошлого, ожиданий и собственных сомнений.
Сможет ли он, рискуя всем, воспользоваться этой силой, чтобы наконец заявить о себе?

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