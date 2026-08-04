Прорыв с запретным мастером. Том 1

1 349 ₽
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Арс Лаган — вечное разочарование: для семьи, для учителей, для себя самого. Накануне судьбоносного турнира в жизни героя появляется Трайн, Владыка Демонов. Будущий наставник открывает юноше горькую правду: система, в которой растят таких, как Арс, не создана для него. Чтобы перестать быть вторым номером, Арсу придется победить не только соперников, но и груз прошлого, ожиданий и собственных сомнений.
Сможет ли он, рискуя всем, воспользоваться этой силой, чтобы наконец заявить о себе?