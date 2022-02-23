Паразит. Том 6.

Эскалация насилия между людьми и паразитами вот-вот приведёт к настоящей городской войне! Детектив Курамори готов на всё, чтобы отомстить монстрам, убившим его семью. Правительство узнаёт о ячейке паразитов во главе с мэром Хирокавой и, возможно, о самом умном и опасном враге — Рейко Тамуре. А сами паразиты начинают подозревать в измене Рейко, зашедшую слишком далеко в своих исследованиях людей. В то время как Идзуми всё больше теряет человеческие черты, Рейко Тамура обнаруживает в себе человеческие чувства. Неужели паразиты и люди всё-таки смогут существовать в симбиозе? Или один вид ради собственного выживания должен будет уничтожить другой?