Опережая поцелуй. Том 1.

Фумино Кадзи, школьницу с маленьким братиком, на улице находит её классный руководитель Кадзума Одзиро и предлагает пойти жить к нему домой. Девушка заявляет, что раз уж ему её так жалко,

то пусть берёт её замуж. Так, слово за слово, эти двое действительно женятся! Сначала Фумино решает использовать сэнсэя только для того, чтобы содержать брата, но благодаря любви Кадзумы, тоже начинает испытывать к нему определённые чувства…