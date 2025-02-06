Новый магазинчик ужасов. Том 1

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Новый магазинчик ужасов. Том 1 манга
19%
  • New Pet Shop of Horrors. Vol.1-2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12392
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Shin Pet Shop of Horrors
  • Издатель: Фабрика Комиксов
  • Размер: 13,5 x 19 см.
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Драма, Фэнтези, Мистика и Ужасы
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Акино Мацури
  • ISBN: 978-5-7584-0800-1
  • Дата выхода: 2024
Новый магазинчик ужасов
Том 1
Том 2
Том 3
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950 ₽
770 ₽
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Описание

Кабуки-тё, злачный квартал токийского Синдзюку. Колдовское место, где рушатся мечты и бушуют страсти, где на смену старым грезам приходят новые. Каждую ночь здесь открывается дверь, ведущая к исполнению самых заветных желаний. Но несмотря на то, что над ней красуется вполне невинная вывеска «Магазин домашних питомцев», немногие осмеливаются переступить порог этого заведения и предстать перед его владельцем — загадочным графом Ди.

Содержит главы 1-6

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