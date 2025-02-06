Новый магазинчик ужасов. Том 1

Кабуки-тё, злачный квартал токийского Синдзюку. Колдовское место, где рушатся мечты и бушуют страсти, где на смену старым грезам приходят новые. Каждую ночь здесь открывается дверь, ведущая к исполнению самых заветных желаний. Но несмотря на то, что над ней красуется вполне невинная вывеска «Магазин домашних питомцев», немногие осмеливаются переступить порог этого заведения и предстать перед его владельцем — загадочным графом Ди.

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