Длинное лето 31 августа. Том 2

Такая Судзуки и Нацу Такаги продолжают искать способы вырваться из временной петли. Раз за разом они проводят вместе бесконечно повторяющееся тридцать первое августа и постепенно лучше узнают друг друга. Они устраивают совместный шопинг, готовятся к экзаменам в школьной библиотеке, поют в караоке, но всё тщетно!

Что, если причина вовсе не в них, а в неудачном свидании их одноклассника Киты? Чтобы проверить эту теорию и заодно помочь ему признаться в любви, Судзуки с Такаги придётся проявить незаурядные детективные и музыкальные способности.