Длинное лето 31 августа. Том 2

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Длинное лето 31 августа. Том 2 манга
Длинное лето 31 августа
Том 1
Том 2
Том 3
590 ₽

Описание

Такая Судзуки и Нацу Такаги продолжают искать способы вырваться из временной петли. Раз за разом они проводят вместе бесконечно повторяющееся тридцать первое августа и постепенно лучше узнают друг друга. Они устраивают совместный шопинг, готовятся к экзаменам в школьной библиотеке, поют в караоке, но всё тщетно!

Что, если причина вовсе не в них, а в неудачном свидании их одноклассника Киты? Чтобы проверить эту теорию и заодно помочь ему признаться в любви, Судзуки с Такаги придётся проявить незаурядные детективные и музыкальные способности.

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