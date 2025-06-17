Летающая ведьма. Том 2

Вместе с друзьями Макото продолжает исследовать префектуру Аомори и знакомиться с местной природой, учится собирать самые разные растения и готовить из них вкусные блюда. На фестивале цветения сакуры она случайно сталкивается с загадочной незнакомкой, помочь которой может только её старшая сестра Аканэ, вот только от неё уже много лет ни слуху ни духу. По счастливой случайности Аканэ заглядывает на огонёк и даёт пару уроков магии. Их кузина Тинацу так очарована талантами ведьм, что обращается к ним с неожиданной просьбой…