Летающая ведьма. Том 2

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Летающая ведьма. Том 2 манга
  • Flying Witch. Vol.2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13804
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Flying Witch
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Комедия, Повседневность и Мистика
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Тихиро Исидзука
  • ISBN: 978-5-907576-69-8
  • Дата выхода: Июль 2025
Летающая ведьма
Том 1
Том 2
Том 3
590 ₽
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Описание

Вместе с друзьями Макото продолжает исследовать префектуру Аомори и знакомиться с местной природой, учится собирать самые разные растения и готовить из них вкусные блюда. На фестивале цветения сакуры она случайно сталкивается с загадочной незнакомкой, помочь которой может только её старшая сестра Аканэ, вот только от неё уже много лет ни слуху ни духу. По счастливой случайности Аканэ заглядывает на огонёк и даёт пару уроков магии. Их кузина Тинацу так очарована талантами ведьм, что обращается к ним с неожиданной просьбой…

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