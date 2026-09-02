Кровь розы. Том 5

0 отзывов
Кровь розы. Том 5 манга
  • Rosen Blood. Vol.5
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14784
  • Вес: 330 гр.
  • Источник: Rosen Blood
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 14 x 20 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Ужасы, Драма и Романтика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Исидзуэ Катиру
  • ISBN: 978-5-17-180198-4
999 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Их время было сочтено, но Стелла и Леви поклялись друг другу в вечной любви. Однако миг счастья оказался слишком коротким. На сцене появляется Клод — человек, чья одержимость Стеллой граничит с безумием!
Ради обладания ею он готов на всё. Леви бросается на защиту возлюбленной, не жалея жизни, но сможет ли он остановить безумца?
Игра началась. С появлением Клода в игру включаются и другие участники этой жуткой "пьесы": Фридрих, Йоэль и Гилберт — каждый со своими тайными замыслами. Стелле предстоит сделать невозможный выбор. Переплетение страстей, ревности и любви ведёт их к финалу, где ставка — жизнь и сердце.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)