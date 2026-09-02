Кровь розы. Том 5

Их время было сочтено, но Стелла и Леви поклялись друг другу в вечной любви. Однако миг счастья оказался слишком коротким. На сцене появляется Клод — человек, чья одержимость Стеллой граничит с безумием!

Ради обладания ею он готов на всё. Леви бросается на защиту возлюбленной, не жалея жизни, но сможет ли он остановить безумца?

Игра началась. С появлением Клода в игру включаются и другие участники этой жуткой "пьесы": Фридрих, Йоэль и Гилберт — каждый со своими тайными замыслами. Стелле предстоит сделать невозможный выбор. Переплетение страстей, ревности и любви ведёт их к финалу, где ставка — жизнь и сердце.