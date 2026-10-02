Вуаль. Том 2

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Вуаль. Том 2 манга
Вуаль
Том 1
Том 2
Том 2 + мерч
1 499 ₽
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Описание

Второй том манги "Вуаль" — еще глубже, еще чувственнее.
Коттэри вновь погружает в неторопливые и нежные мгновения жизни героев. Здесь любовь прячется в мелочах: укрыться пледом с головой, смаковать клубничный торт, дурачиться в "камень-ножницы-бумага", пока за окном машины — пробка, говорить о звездах на набережной, ссориться из-за ерунды и мириться без слов. Ведь обиды эти — тихие, робкие, совсем детские. И оттаивают они так же легко, как и возникают.

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