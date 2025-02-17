Кот-герой из другого мира приходит на помощь. Том 2.

Повелитель демонов очнулся от долгого сна и теперь его подручные творят жуткие бесчинства в мире людей. Для борьбы с этой напастью Шайн, первый рыцарь королевства, призывает непобедимого воина из другого мира, но вместо него внутри магического круга появляется самый обыкновенный кот! Местные жители, не знакомые с такого рода созданиями, не могут противиться кошачьим чарам… Встречайте трогательную сказочную историю о пушистом герое, которому волей-неволей придется спасать мир.