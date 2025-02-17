Кот-герой из другого мира приходит на помощь. Том 2.

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Кот-герой из другого мира приходит на помощь. Том 2. манга
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  • The Hero Summoned from Another World is a Cat. Vol.2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13524
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: The Hero Summoned from Another World is a Cat
  • Издатель: Фабрика Комиксов
  • Количество страниц: 144
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези, Комедия и Исекай
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Хикару Кусуноки
  • ISBN: 978-5-7584-0807-0
  • Дата выхода: 2025
Кот-герой из другого мира приходит на помощь
Том 1
Том 2
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580 ₽
450 ₽
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Описание

Повелитель демонов очнулся от долгого сна и теперь его подручные творят жуткие бесчинства в мире людей. Для борьбы с этой напастью Шайн, первый рыцарь королевства, призывает непобедимого воина из другого мира, но вместо него внутри магического круга появляется самый обыкновенный кот! Местные жители, не знакомые с такого рода созданиями, не могут противиться кошачьим чарам… Встречайте трогательную сказочную историю о пушистом герое, которому волей-неволей придется спасать мир.

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