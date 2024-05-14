Когда кот смотрит на запад. Том 3

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Когда кот смотрит на запад. Том 3 манга
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  • When a Cat Faces West. Vol.3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12205
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: Neko ga Nishi Mukya
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Мистика и Повседневность
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Юки Урусибара
  • ISBN: 978-5-907576-49-0
  • Дата выхода: Июль 2024
Когда кот смотрит на запад
Том 1
Том 2
Том 3
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590 ₽
325 ₽
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Описание

Заключительный том приключений Хироты Хадзимэ и Тимы Кондо, которые продолжают без устали устранять потоки — загадочные природные явления, нарушающие привычный ход вещей. В этот раз им предстоит спасать репутацию фестиваля Фудо, заботиться об оказавшихся на заброшенном острове котиках и восстанавливать отношения в семье, от которой постоянно сбегает квартира. Но всё это меркнет на фоне самой серьёзной задачи: Хирота и Тима должны наконец-то разобраться в себе и найти свой путь в жизни.

Гендира также ждёт нелёгкое испытание — схватка с грозным противником, Чёрным Королём! На кону — честь устранителей потоков (и свежая рыбка).

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