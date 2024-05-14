Когда кот смотрит на запад. Том 3

Заключительный том приключений Хироты Хадзимэ и Тимы Кондо, которые продолжают без устали устранять потоки — загадочные природные явления, нарушающие привычный ход вещей. В этот раз им предстоит спасать репутацию фестиваля Фудо, заботиться об оказавшихся на заброшенном острове котиках и восстанавливать отношения в семье, от которой постоянно сбегает квартира. Но всё это меркнет на фоне самой серьёзной задачи: Хирота и Тима должны наконец-то разобраться в себе и найти свой путь в жизни.

Гендира также ждёт нелёгкое испытание — схватка с грозным противником, Чёрным Королём! На кону — честь устранителей потоков (и свежая рыбка).