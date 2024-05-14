Когда кот смотрит на запад. Том 2

Беспечный Хирота и сверхответственная Тима в компании кота по кличке Гендир продолжают устранять потоки. В их мире то и дело происходят сбои: сушилка для белья внезапно исчезает и появляется в случайных местах по всему городу, пешеходный мост начинает разгуливать по району, а крутая лестница вдруг взмывает под облака. Зачастую причина этих загадочных явлений кроется в подавленных эмоциях людей, живущих поблизости.

Хироте и Тиме приходится регулярно проявлять чудеса дедукции, задействовать свои незаурядные дипломатические способности и оказываться в роли психологов, чтобы отыскать корень проблемы, излечить душевные травмы людей и вернуть городу прежний вид.