Когда кот смотрит на запад. Том 2

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Когда кот смотрит на запад. Том 2 манга
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  • When a Cat Faces West. Vol.2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12204
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: Neko ga Nishi Mukya
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Мистика и Повседневность
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Юки Урусибара
  • ISBN: 978-5-907576-33-9
  • Дата выхода: Июль 2024
Когда кот смотрит на запад
Том 1
Том 2
Том 3
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590 ₽
325 ₽
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Описание

Беспечный Хирота и сверхответственная Тима в компании кота по кличке Гендир продолжают устранять потоки. В их мире то и дело происходят сбои: сушилка для белья внезапно исчезает и появляется в случайных местах по всему городу, пешеходный мост начинает разгуливать по району, а крутая лестница вдруг взмывает под облака. Зачастую причина этих загадочных явлений кроется в подавленных эмоциях людей, живущих поблизости.

Хироте и Тиме приходится регулярно проявлять чудеса дедукции, задействовать свои незаурядные дипломатические способности и оказываться в роли психологов, чтобы отыскать корень проблемы, излечить душевные травмы людей и вернуть городу прежний вид.

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