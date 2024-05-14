Когда кот смотрит на запад. Том 1

«Когда кот смотрит на запад» — новая манга Юки Урусибары («Знаток муси», «Суйики») — рассказывает о трудовых буднях Хироты Хадзимэ, специалиста по устранению потоков. Так в его мире называют загадочные природные явления, которые непредсказуемым образом меняют реальность: то на перекрёстке вместо трёх улиц оказывается семь, то в целом квартале углы у всех предметов неожиданно скругляются, то открывается портал в бесконечные зеркальные миры…

Приводить реальность в порядок — задача ответственная, и беззаботный Хирота с ней вряд ли бы справился в одиночку, но ему помогает мудрый кот по кличке Гендир, а также серьёзная и собранная Тима Кондо, которая сама когда-то попала под воздействие потока и теперь выглядит как двенадцатилетняя девчушка.