Жозе, тигры и рыбы

Кумико по прозвищу Жозе не ходит с рождения, и весь ее маленький мир ограничен стенами бабушкиного дома. Но вот однажды ее спасает студент-океанолог по имени Цунэо, и его нанимают приглядывать за капризной девушкой, с которой не так-то просто сладить! Оба бесконечно разные, но вскоре они понимают, что их объединяет неудержимая страсть к морю и его обитателям, а также яркие мечты, которые не погасить никакому несчастью.