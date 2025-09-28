Жозе, тигры и рыбы

1 отзыв
Жозе, тигры и рыбы манга
7%
  • Josee to Tora to Sakana-tachi
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13601
  • Вес: 900 гр.
  • Источник: Josee to Tora to Sakana-tachi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Драма, Романтика и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Нао Эмото и Сэйко Танабэ
  • ISBN: 978-5-91996-540-4
  • Дата выхода: 2025
Оригинальная цена
1 590 ₽
1 480 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Кумико по прозвищу Жозе не ходит с рождения, и весь ее маленький мир ограничен стенами бабушкиного дома. Но вот однажды ее спасает студент-океанолог по имени Цунэо, и его нанимают приглядывать за капризной девушкой, с которой не так-то просто сладить! Оба бесконечно разные, но вскоре они понимают, что их объединяет неудержимая страсть к морю и его обитателям, а также яркие мечты, которые не погасить никакому несчастью.

Отзывы и вопросы

A

Милая романтика с большим напором на драму. Равнодушным вас не оставит, советую.

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