GTO. Крутой учитель Онидзука. Том 3

Благодаря искреннему интересу к судьбе своих подопечных Онидзука заслужил уважение учеников класса 3-4, а после успешной сдачи национального экзамена и учителя поняли, что он не лыком шит. Он уже готов поверить, что трудности позади: Онидзука - любимец школы и даже стал героем новостей!.. Но однажды он встречает девочку, которую прежде никогда не видел в классе. Ее зовут Уруми Канадзаки, ее IQ зашкаливает за 200, она - самый опасный человек в этой школе, и она ненавидит учителей всей душой. Однажды любимая преподавательница подвела ее, раскрыв очень болезненный секрет, и теперь Канадзаки ждет предательства и от всех остальных...