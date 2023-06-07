GTO. Крутой учитель Онидзука. Том 3

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GTO. Крутой учитель Онидзука. Том 3 манга
  • GTO: Great Teacher Onizuka, Vol. 7-9.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10181
  • Вес: 800 гр.
  • Источник: Great Teacher Onizuka
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 13,5 x 19 см.
  • Количество страниц: 560
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Комедия и Школа
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Тору Фудзисава
  • ISBN: 978-5-04-172573-0
  • Дата выхода: 2023
GTO. Крутой учитель Онидзука
Том 1
Том 2
Том 3
1 270 ₽

Описание

Благодаря искреннему интересу к судьбе своих подопечных Онидзука заслужил уважение учеников класса 3-4, а после успешной сдачи национального экзамена и учителя поняли, что он не лыком шит. Он уже готов поверить, что трудности позади: Онидзука - любимец школы и даже стал героем новостей!.. Но однажды он встречает девочку, которую прежде никогда не видел в классе. Ее зовут Уруми Канадзаки, ее IQ зашкаливает за 200, она - самый опасный человек в этой школе, и она ненавидит учителей всей душой. Однажды любимая преподавательница подвела ее, раскрыв очень болезненный секрет, и теперь Канадзаки ждет предательства и от всех остальных...

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