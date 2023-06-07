GTO. Крутой учитель Онидзука. Том 6

Золотое сердце Онидзуки помогло ему найти общий язык со всеми учениками его класса... Или почти со всеми. Пора разобраться в странных отношениях Мияби и Канадзаки – бывших подруг, ставших врагами. Мияби раскрывает секрет Канадзаки, а Канадзаки в отместку хочет опубликовать съёмки со скрытой камеры в комнате Мияби. Школьники пытаются взломать сайт, на котором должно появиться видео, но тут сама Канадзаки исчезает...