GTO. Крутой учитель Онидзука. Том 6

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GTO. Крутой учитель Онидзука. Том 6 манга
  • GTO: Great Teacher Onizuka, Vol. 16-18.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12334
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Great Teacher Onizuka
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 13,5 x 19 см.
  • Количество страниц: 568
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Сёнэн, Драма, Комедия, Школа и Этти
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Тору Фудзисава
  • ISBN: 978-5-04-191846-0
  • Дата выхода: Сентябрь 2024
GTO. Крутой учитель Онидзука
Том 1
Том 2
Том 3
1 360 ₽

Описание

Золотое сердце Онидзуки помогло ему найти общий язык со всеми учениками его класса... Или почти со всеми. Пора разобраться в странных отношениях Мияби и Канадзаки – бывших подруг, ставших врагами. Мияби раскрывает секрет Канадзаки, а Канадзаки в отместку хочет опубликовать съёмки со скрытой камеры в комнате Мияби. Школьники пытаются взломать сайт, на котором должно появиться видео, но тут сама Канадзаки исчезает...

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