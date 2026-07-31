Гангста: Проклятый. Эпизод: Марко Адриано. Том 5

Марко Адриано — верный и любимый член семьи Криcтиано, помогающий защищать Сумеречных в городе Эргастул. Но когда-то он был мальчиком под кодовым именем Спас, воспитанным как охотник и назначенным в отряд Эсминцев с единственной целью: выслеживать и убивать Сумеречных.

Теперь Спас утратил чувство справедливости, придававшее его жизни смысл. Страйкер же по-прежнему живёт только ради острых ощущений от охоты. Разница в их взглядах заставляет Спаса нарушить обещание, которое они когда-то дали друг другу. Впереди их ждёт кровавое расставание, которое навсегда оставит шрамы на них обоих.