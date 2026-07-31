Гангста: Проклятый. Эпизод: Марко Адриано. Том 2

Марко Адриано — верный и любимый член семьи Криcтиано, помогающий защищать Сумеречных в городе Эргастул. Но когда-то он был мальчиком под кодовым именем Спас, воспитанным как охотник и назначенным в отряд Эсминцев с единственной целью: выслеживать и убивать Сумеречных.

С детства Спасу внушали, что уничтожение Сумеречных — единственный способ обеспечить безопасность жителей города. Но по мере того, как он и другие охотники выполняют ужасный долг, юноша начинает сомневаться в правильности происходящего. Пытаясь совместить возвышенные учения своего прошлого с жестокой реальностью своего настоящего, Спас должен принять решение, которое навсегда изменит его жизнь и жизни тех, кто ему дорог.