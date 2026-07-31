Гангста: Проклятый. Эпизод: Марко Адриано. Том 2

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Гангста: Проклятый. Эпизод: Марко Адриано. Том 2 манга
  • Gangsta. Cursed. EP: Marco Adriano. Vol.2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14569
  • Вес: 405 гр.
  • Источник: Gangsta
  • Издатель: Reanimedia
  • Размер: 20 x 13,8 см.
  • Количество страниц: 192
  • Жанр: Комедия, Драма, Боевик и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Серия: Gangsta: Cursed
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Коскэ и Камо Сюхей
  • ISBN: 978-5-17-173886-0
999 ₽
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Описание

Марко Адриано — верный и любимый член семьи Криcтиано, помогающий защищать Сумеречных в городе Эргастул. Но когда-то он был мальчиком под кодовым именем Спас, воспитанным как охотник и назначенным в отряд Эсминцев с единственной целью: выслеживать и убивать Сумеречных.
С детства Спасу внушали, что уничтожение Сумеречных — единственный способ обеспечить безопасность жителей города. Но по мере того, как он и другие охотники выполняют ужасный долг, юноша начинает сомневаться в правильности происходящего. Пытаясь совместить возвышенные учения своего прошлого с жестокой реальностью своего настоящего, Спас должен принять решение, которое навсегда изменит его жизнь и жизни тех, кто ему дорог.

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