Гангста: Проклятый. Эпизод: Марко Адриано. Том 4

Марко Адриано — верный и любимый член семьи Криcтиано, помогающий защищать Сумеречных в городе Эргастул. Но когда-то он был мальчиком под кодовым именем Спас, воспитанным как охотник и назначенным в отряд Эсминцев с единственной целью: выслеживать и убивать Сумеречных.

Не в силах больше игнорировать муки совести, Спас наконец выслеживает Маверик. Сможет ли он убедить её отказаться от неправильной идеологии "спасения", учитывая, что время уходит, а смертей становится всё больше?