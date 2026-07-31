Гангста: Проклятый. Эпизод: Марко Адриано. Том 3

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Гангста: Проклятый. Эпизод: Марко Адриано. Том 3 манга
  • Gangsta. Cursed. EP: Marco Adriano. Vol.3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14570
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Gangsta
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 20 x 13,8 см.
  • Количество страниц: 192
  • Жанр: Комедия, Драма, Боевик и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Серия: Gangsta: Cursed
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Коскэ и Камо Сюхей
  • ISBN: 978-5-17-177643-5
999 ₽
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Описание

Марко Адриано — верный и любимый член семьи Криcтиано, помогающий защищать Сумеречных в городе Эргастул. Но когда-то он был мальчиком под кодовым именем Спас, воспитанным как охотник и назначенным в отряд Эсминцев с единственной целью: выслеживать и убивать Сумеречных.
Приняв судьбоносное решение бросить вызов Охотникам и спасти жизнь девушки, Спас оказывается на перепутье. Заклеймённый бывшими товарищами как предатель и всё ещё считающийся врагом у остальных фракций, он находится в бегах и отчаянно пытается найти свой путь сквозь бойни и хаос, которые его окружают.

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