Гангста: Проклятый. Эпизод: Марко Адриано. Том 3

Марко Адриано — верный и любимый член семьи Криcтиано, помогающий защищать Сумеречных в городе Эргастул. Но когда-то он был мальчиком под кодовым именем Спас, воспитанным как охотник и назначенным в отряд Эсминцев с единственной целью: выслеживать и убивать Сумеречных.

Приняв судьбоносное решение бросить вызов Охотникам и спасти жизнь девушки, Спас оказывается на перепутье. Заклеймённый бывшими товарищами как предатель и всё ещё считающийся врагом у остальных фракций, он находится в бегах и отчаянно пытается найти свой путь сквозь бойни и хаос, которые его окружают.