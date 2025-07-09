Моя подруга-олениха, Ноко-тан. Том 2

В этом томе вас ждёт заключительная глава истории об игре в «Оленью жизнь»! Анко выбрала бурную оленью жизнь в горах, Коси-тан пошла завоёвывать большой город, а Ноко-тан отправилась в морское путешествие и очутилась на Аляске. Кто из них одержит победу и станет лучшим оленем?!



Потом у Ноко-тан начнётся аллергия на пыльцу, а в олений клуб придёт новый участник... В общем, скучать Коси-тан будет некогда! Если вы прочитали эту аннотацию и подумали «чё?» — с вами всё в порядке! Второй том манги про оленя от оленя для оленей!