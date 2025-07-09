Моя подруга-олениха, Ноко-тан. Том 2

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Моя подруга-олениха, Ноко-тан. Том 2 манга
  • My Deer Friend Nokotan. Vol 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13867
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Shikanoko nokonoko koshitan tan
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 14,5 x 19,5 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Комедия и Школа
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Осиосио
  • ISBN: 978-5-04-221085-3
  • Дата выхода: 2025
Моя подруга-олениха, Ноко-тан
Том 1
Том 2
930 ₽

Описание

В этом томе вас ждёт заключительная глава истории об игре в «Оленью жизнь»! Анко выбрала бурную оленью жизнь в горах, Коси-тан пошла завоёвывать большой город, а Ноко-тан отправилась в морское путешествие и очутилась на Аляске. Кто из них одержит победу и станет лучшим оленем?!

Потом у Ноко-тан начнётся аллергия на пыльцу, а в олений клуб придёт новый участник... В общем, скучать Коси-тан будет некогда! Если вы прочитали эту аннотацию и подумали «чё?» — с вами всё в порядке! Второй том манги про оленя от оленя для оленей!

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