Фейбл. Том 4

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Фейбл. Том 4 манга
  • The Fable. Vol. 4
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14220
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: The Fable
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Боевик, Комедия и Триллер
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кацухиса Минами
  • ISBN: 978-5-907576-59-9
Фейбл
Том 1
Том 2
Том 3
1 090 ₽
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Описание

Задача по спасению Мисаки с блеском выполнена: девушка в безопасности, все причастные хоть и остались живы, но получили по заслугам, а Кодзима — главный виновник этой заварушки — доставлен в багажнике к Эбихаре, который должен сам решить, что делать со старым товарищем.

Теперь самое время отдохнуть, и Фейбл отправляется на несколько дней в горы. За ним увязывается молодой якудза Куро, старающийся всеми правдами и неправдами попасть в ученики к легендарному киллеру. Лёгкой прогулки у парней не получится: в лесу они столкнутся с кабаном, будут охотиться на змей и даже отбиваться от медведя.

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