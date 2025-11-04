Фейбл. Том 4

Задача по спасению Мисаки с блеском выполнена: девушка в безопасности, все причастные хоть и остались живы, но получили по заслугам, а Кодзима — главный виновник этой заварушки — доставлен в багажнике к Эбихаре, который должен сам решить, что делать со старым товарищем.

Теперь самое время отдохнуть, и Фейбл отправляется на несколько дней в горы. За ним увязывается молодой якудза Куро, старающийся всеми правдами и неправдами попасть в ученики к легендарному киллеру. Лёгкой прогулки у парней не получится: в лесу они столкнутся с кабаном, будут охотиться на змей и даже отбиваться от медведя.