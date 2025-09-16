Длинное лето 31 августа. Том 3

Бесконечное лето Судзуки и Такаги продолжается… Они не оставляют надежды разобраться в природе временно́й петли и даже определяют причину загадочных событий, происходящих в доме Такаги. Неожиданно им приходится сделать паузу, чтобы помочь однокласснице вовремя сдать рукопись на конкурс. Она собирается посвятить жизнь манге, и этот конкурс — последний шанс исполнить её мечту. После напряжённого дня и спасённой мечты самое время отправиться в поездку на горячие источники, и Судзуки знает, как лучше всего к ней подготовиться: проштудировать учебник английского языка!