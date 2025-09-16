Длинное лето 31 августа. Том 3

0 отзывов
Длинное лето 31 августа. Том 3 манга
Длинное лето 31 августа
Том 1
Том 2
Том 3
590 ₽

Описание

Бесконечное лето Судзуки и Такаги продолжается… Они не оставляют надежды разобраться в природе временно́й петли и даже определяют причину загадочных событий, происходящих в доме Такаги. Неожиданно им приходится сделать паузу, чтобы помочь однокласснице вовремя сдать рукопись на конкурс. Она собирается посвятить жизнь манге, и этот конкурс — последний шанс исполнить её мечту. После напряжённого дня и спасённой мечты самое время отправиться в поездку на горячие источники, и Судзуки знает, как лучше всего к ней подготовиться: проштудировать учебник английского языка!

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)