Босоногий Гэн. Книга 3.

В 1950 году начинается Корейская война, и Япония тоже оказывается втянута в неё. Школьный учитель Оота — убеждённый пацифист — выступает против войны. Вместе с Гэном и другими детьми они выходят на демонстрации и требуют запретить ядерное оружие, которое на этот раз собираются использовать в Корее.

Атомные трущобы — хижины вроде тех, что Гэн с друзьями построил на руинах в центре Хиросимы, — теперь подлежат сносу. Ему, как и многим другим, придётся найти себе новый дом. Гэн продолжает поиски своего пути в жизни и решает посвятить себя искусству. Он устраивается в мастерскую рисовать плакаты для кинотеатра в Хиросиме, где и встречает свою первую любовь: Мицуко.