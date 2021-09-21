Босоногий Гэн. Книга 3.

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Босоногий Гэн. Книга 3. манга
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7744
  • Вес: 1000 гр.
  • Источник: Босоногий Гэн
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 864
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кэйдзи Накадзава
  • ISBN: 978-5-905295-81-2
Босоногий Гэн. Издание в 3 книгах.
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 390 ₽
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Описание

В 1950 году начинается Корейская война, и Япония тоже оказывается втянута в неё. Школьный учитель Оота — убеждённый пацифист — выступает против войны. Вместе с Гэном и другими детьми они выходят на демонстрации и требуют запретить ядерное оружие, которое на этот раз собираются использовать в Корее.

Атомные трущобы — хижины вроде тех, что Гэн с друзьями построил на руинах в центре Хиросимы, — теперь подлежат сносу. Ему, как и многим другим, придётся найти себе новый дом. Гэн продолжает поиски своего пути в жизни и решает посвятить себя искусству. Он устраивается в мастерскую рисовать плакаты для кинотеатра в Хиросиме, где и встречает свою первую любовь: Мицуко.

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