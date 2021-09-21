Босоногий Гэн. Книга 2.

Ровно через два года после атомной бомбардировки в Хиросиме отмечают первый праздник мира. Гэн снова ходит в школу, но в классе между парт гуляет ветер: здание, как и весь город, по-прежнему лежит в руинах. Не затянулись и раны жителей города: тех, кто пережил атомный взрыв, считают нечистыми и заразными.

В разорённой Японии расцветает преступность. Рюта, названый брат Гэна, попадает в банду якудза, которые не гнушаются использовать детей в своих делах. Старик Хираяма, которого приютили Гэн и его друзья, перед смертью успевает дописать роман об атомном взрыве. Американская оккупационная администрация не желает распространения такой информации, но Гэн и его друзья собираются издать книгу во что бы то ни стало.