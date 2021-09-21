Босоногий Гэн. Книга 2.

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Босоногий Гэн. Книга 2. манга
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7743
  • Вес: 1000 гр.
  • Источник: Босоногий Гэн
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 880
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кэйдзи Накадзава
  • ISBN: 978-5-905295-80-5
Босоногий Гэн. Издание в 3 книгах.
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 390 ₽
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Описание

Ровно через два года после атомной бомбардировки в Хиросиме отмечают первый праздник мира. Гэн снова ходит в школу, но в классе между парт гуляет ветер: здание, как и весь город, по-прежнему лежит в руинах. Не затянулись и раны жителей города: тех, кто пережил атомный взрыв, считают нечистыми и заразными.

В разорённой Японии расцветает преступность. Рюта, названый брат Гэна, попадает в банду якудза, которые не гнушаются использовать детей в своих делах. Старик Хираяма, которого приютили Гэн и его друзья, перед смертью успевает дописать роман об атомном взрыве. Американская оккупационная администрация не желает распространения такой информации, но Гэн и его друзья собираются издать книгу во что бы то ни стало.

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