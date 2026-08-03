Бесклассовый герой. Том 1

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Бесклассовый герой. Том 1 манга
  • Hero Without a Class Volume 1: Who Even Needs Skills?!
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14584
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Hero Without a Class
  • Издатель: АСТ, Бумажный фонарик и Reanimedia
  • Размер: 14,5 x 21 см.
  • Количество страниц: 336
  • Жанр: Сёнэн и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Кудзу Ситио и Нанаэ Акио
  • ISBN: 978-5-17-181046-7
1 499 ₽
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Описание

Манга рассказывает о Арелле — юноше, родившемся в семье прославленных воительницы и мага. В 10 лет, когда остальным жителям мира присваивают классы и навыки, Арелл получает вердикт — "бесклассовый". Это ограничивает его возможности в обществе, где статус определяется системой классификации. Герой выбирает путь самостоятельного обучения: систематически и постоянно тренируется, изучает приемы фехтования и пытается компенсировать отсутствие формального класса за счет дисциплины и упорства. Спустя несколько лет он готов опробовать все, чему научился. На своем пути становления сильнейшим он встречает множество новых друзей и врагов

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