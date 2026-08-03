Бесклассовый герой. Том 1

Манга рассказывает о Арелле — юноше, родившемся в семье прославленных воительницы и мага. В 10 лет, когда остальным жителям мира присваивают классы и навыки, Арелл получает вердикт — "бесклассовый". Это ограничивает его возможности в обществе, где статус определяется системой классификации. Герой выбирает путь самостоятельного обучения: систематически и постоянно тренируется, изучает приемы фехтования и пытается компенсировать отсутствие формального класса за счет дисциплины и упорства. Спустя несколько лет он готов опробовать все, чему научился. На своем пути становления сильнейшим он встречает множество новых друзей и врагов