В подземных катакомбах столицы орудуют разбойники, свои дерзкие набеги они осуществляют с помощью устройств пространственного маневрирования! В этом мастерстве главарь банды по имени Леви не уступает ветеранам разведкорпуса. И тогда лейтенант разведкорпуса Эрвин предлагает банде сделку…

Этот спин-офф «Атаки на титанов» рассказывает, как Леви прошел путь от городского бродяги до величайшего воина человечества!