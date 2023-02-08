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В подземных катакомбах столицы орудуют разбойники, свои дерзкие набеги они осуществляют с помощью устройств пространственного маневрирования! В этом мастерстве главарь банды по имени Леви не уступает ветеранам разведкорпуса. И тогда лейтенант разведкорпуса Эрвин предлагает банде сделку…
Этот спин-офф «Атаки на титанов» рассказывает, как Леви прошел путь от городского бродяги до величайшего воина человечества!