Nendoroid Levi (3rd run)

Переиздание нендороида самого сильного солдата человечества, Леви, из аниме-сериала «Атака титанов»! У него три лицевые панели, включая стандартное, боевое выражение и снисходительное выражение лица.

Также в коплекте есть оборудование для вертикального маневрирования и двойные лезвия. Помимо этого, имеются детали для обратного захвата, детали эффектов маневрирования и его плащ Разведкорпуса.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!





Изготовлено GSC "Lucky Factory" в Тоттори, Япония.

Этот продукт будет производиться на "Lucky Factory" компании Good Smile в Тоттори, Япония. Продукт будет иметь гордый знак «Сделано в Японии»!

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会 ⓇKODANSHA