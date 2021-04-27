Nendoroid Levi (3rd run)

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Nendoroid Levi (3rd run) фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-6964
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Shingeki no Kyojin
  • Размер: 17.5 x 13.5 x 9 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
8 090 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Переиздание нендороида самого сильного солдата человечества, Леви, из аниме-сериала «Атака титанов»! У него три лицевые панели, включая стандартное, боевое выражение и снисходительное выражение лица.

Также в коплекте есть оборудование для вертикального маневрирования и двойные лезвия. Помимо этого, имеются детали для обратного захвата, детали эффектов маневрирования и его плащ Разведкорпуса.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!

 

 

Изготовлено GSC "Lucky Factory" в Тоттори, Япония.
Этот продукт будет производиться на "Lucky Factory" компании Good Smile в Тоттори, Япония. Продукт будет иметь гордый знак «Сделано в Японии»!

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会　ⓇKODANSHA

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