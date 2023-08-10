Значок Mondstadt Amber

390 ₽
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Эмбер - играбельный персонаж-поджигатель в "Genshin Impact". Как единственный оставшийся Наездник Рыцарей Фавония, она всегда готова помочь жителям Мондштадта — будь то что-то простое или, возможно, более сложная задача. Ее можно получить бесплатно в квесте Архонта "Рыцарь верхом на ветре" в прологе: Акт I - Чужеземец, поймавший ветер.
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