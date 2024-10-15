Розовый букет

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Розовый букет category.constructor-kits
45%
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-12754
  • Вес: 400 гр.
  • Размер: 36 x 20 x 6 см.
  • Производитель: Jaki
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 234
Оригинальная цена
2 690 ₽
1 480 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Создайте себе весеннее настроение с помощью конструктора Jaki «Розовый букет». Набор пионов позволяет создать красивый и изысканный букет из розовых цветов. Этот конструктор идеально подходит для тех, кто любит творчество и хочет создать что-то особенное. В наборе вы найдете разнообразные элементы, необходимые для создания розового букета: цветные блоки, лепестки, стебли и многое другое. Каждый элемент выполнен с большой точностью и детализацией, что позволяет создавать реалистичные и прекрасные цветы. Оберните в цветную бумагу, перевяжите ленточкой и невероятная цветочная композиция готова. Этот неувядающий букет станет прекрасным украшением любого пространства и впечатляющим подарком для флористов и любителей цветов от 8 лет и старше.

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