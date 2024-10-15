Создайте себе весеннее настроение с помощью конструктора Jaki «Розовый букет». Набор пионов позволяет создать красивый и изысканный букет из розовых цветов. Этот конструктор идеально подходит для тех, кто любит творчество и хочет создать что-то особенное. В наборе вы найдете разнообразные элементы, необходимые для создания розового букета: цветные блоки, лепестки, стебли и многое другое. Каждый элемент выполнен с большой точностью и детализацией, что позволяет создавать реалистичные и прекрасные цветы. Оберните в цветную бумагу, перевяжите ленточкой и невероятная цветочная композиция готова. Этот неувядающий букет станет прекрасным украшением любого пространства и впечатляющим подарком для флористов и любителей цветов от 8 лет и старше.