Конструктор LOZ "Блюдо с деликатесами"

Насладитесь сборкой удивительного конструктора LOZ «Блюдо с деликатесами», который перенесет вас в мир кулинарных шедевров. Этот набор включает в себя 859 деталей для создания различных моделей продуктов, таких как тыквы, виноград, апельсины и многие другие. С помощью этого конструктора дети могут развить свои творческие способности, мелкую моторику и насладиться процессом сборки.



Набор выполнен с высокой степенью детализации, что делает его привлекательным как для детей, так и для коллекционеров. Двухъярусная подставка с корзинами, наполненными разнообразными фруктами и овощами, добавляет реалистичности и эстетической привлекательности модели. Конструктор также включает в себя миниатюрные вывески и аксессуары, что делает сцену еще более оживленной и правдоподобной.



Этот набор станет отличным подарком на любой праздник, ведь он совмещает в себе развлекательный и обучающий аспект. С ним можно весело провести время всей семьей, создавая кулинарные композиции и погружаясь в мир миниатюрной гастрономии.