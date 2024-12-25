Конструктор LOZ "Блюдо с деликатесами"

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Конструктор LOZ "Блюдо с деликатесами" category.constructor-kits
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-13308
  • Вес: 500 гр.
  • Размер: 20 x 17 x 8 см.
  • Производитель: LOZ
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 859
1 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Насладитесь сборкой удивительного конструктора LOZ «Блюдо с деликатесами», который перенесет вас в мир кулинарных шедевров. Этот набор включает в себя 859 деталей для создания различных моделей продуктов, таких как тыквы, виноград, апельсины и многие другие. С помощью этого конструктора дети могут развить свои творческие способности, мелкую моторику и насладиться процессом сборки.

Набор выполнен с высокой степенью детализации, что делает его привлекательным как для детей, так и для коллекционеров. Двухъярусная подставка с корзинами, наполненными разнообразными фруктами и овощами, добавляет реалистичности и эстетической привлекательности модели. Конструктор также включает в себя миниатюрные вывески и аксессуары, что делает сцену еще более оживленной и правдоподобной.

Этот набор станет отличным подарком на любой праздник, ведь он совмещает в себе развлекательный и обучающий аспект. С ним можно весело провести время всей семьей, создавая кулинарные композиции и погружаясь в мир миниатюрной гастрономии.

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