Выберите город
Меню
Выберите город
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Контакты
О нас
Бонусная карта
Каталог
Избранное
Корзина
Вход
Главная
Конструкторы
Конструкторы от производителя Jaki
Конструктор Jaki "Нэнси в цветах"
Цена:
Цена
1 790 ₽
Купить
Конструктор Jaki "Нэнси в макарунах"
Цена:
Цена
1 690 ₽
Купить
15%
Синий букет
Цена:
2 690 ₽
2 287 ₽
Купить
45%
Розовый букет
Цена:
2 690 ₽
1 480 ₽
Купить
Букет жёлтых тюльпанов
Цена:
Цена
2 890 ₽
Купить
Букет розовых тюльпанов
Цена:
Цена
1 999 ₽
Купить
Музыкальная шкатулка с лисёнком
Bearbrick: Cyberblack
Bearbrick: Gamma grey
Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
2019
ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл»
VK
Telegram
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!
Покупателям
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Правила продажи
Компания
О нас
Контакты
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)