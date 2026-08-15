Конструктор Jaki "Нэнси в макарунах"

1 690 ₽
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Этот набор из 145 деталей , который легко собирается, подарит массу удовольствия как детям, так и взрослым.
После завершения работы его можно выставить в виде декоративного букета цветов .
Возрастная группа: от 6 лет и старше
Уровень сложности установки: Простой