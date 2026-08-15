Конструктор Jaki "Нэнси в цветах"

Набор конструктора JAKI «Цветочный букет» — это стильный и декоративный набор, сочетающий в себе элегантные цветочные мотивы и увлекательный процесс сборки.

Эта модель, состоящая из 187 деталей , доставляет удовольствие от сборки, а после завершения её можно использовать в качестве декоративного букета .

Предлагая долговечную альтернативу живым цветам, этот набор станет значимым и долговечным подарком на день рождения, День святого Валентина и другие особые случаи .

Возрастная группа: от 6 лет и старше

Уровень сложности установки: Простой