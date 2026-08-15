Конструктор Jaki "Нэнси в цветах"

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Конструктор Jaki "Нэнси в цветах" category.constructor-kits
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-14613
  • Вес: 250 гр.
  • Размер: 20x20x8
  • Производитель: Jaki
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 187
1 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Набор конструктора JAKI «Цветочный букет» — это стильный и декоративный набор, сочетающий в себе элегантные цветочные мотивы и увлекательный процесс сборки.

Эта модель, состоящая из 187 деталей , доставляет удовольствие от сборки, а после завершения её можно использовать в качестве декоративного букета .

Предлагая долговечную альтернативу живым цветам, этот набор станет значимым и долговечным подарком на день рождения, День святого Валентина и другие особые случаи .

Возрастная группа: от 6 лет и старше

Уровень сложности установки: Простой

Отзывы и вопросы

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