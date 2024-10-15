Насладитесь красотой природы с помощью конструктора Jaki «Букет розовых тюльпанов». Собираемые из деталей набора нежно-розовые цветы настолько реалистичны, что кажется, будто они распространяют вокруг аромат свежести и весны. Тщательно проработанные цветочные модели имеют регулируемые лепестки, стебли и листья. Цветочная композиция размером 14,6×14,1×5,7 см, собранная в букет, — потрясающий подарок, который станет украшением любого пространства.