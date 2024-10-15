Букет розовых тюльпанов

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Букет розовых тюльпанов category.constructor-kits
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-12752
  • Вес: 400 гр.
  • Размер: 15 x 14 x 6 см.
  • Производитель: Jaki
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 304
1 999 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Насладитесь красотой природы с помощью конструктора Jaki «Букет розовых тюльпанов». Собираемые из деталей набора нежно-розовые цветы настолько реалистичны, что кажется, будто они распространяют вокруг аромат свежести и весны. Тщательно проработанные цветочные модели имеют регулируемые лепестки, стебли и листья. Цветочная композиция размером 14,6×14,1×5,7 см, собранная в букет, — потрясающий подарок, который станет украшением любого пространства.

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