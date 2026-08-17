Конструктор LOZ "Рождественская ёлка"

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Конструктор LOZ "Рождественская ёлка" category.constructor-kits
30%
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-13319
  • Вес: 290 гр.
  • Размер: 20х15х8
  • Производитель: LOZ
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 667
Оригинальная цена
2 090 ₽
1 463 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

В серии конструкторов LOZ Building Series представлен набор Christmas 3D Painting – уникальный и праздничный набор, сочетающий в себе радость строительства и очарование рождественского декора. Этот набор, состоящий из 667 деталей, позволяет создать потрясающую рождественскую 3D-сцену, которую можно использовать в качестве декоративного элемента на протяжении всего праздничного сезона.

Набор для создания рождественской 3D-картины включает в себя прекрасно выполненную 3D-сцену с рождественской елкой, Санта-Клаусом, подарками и праздничными украшениями. Сцена разворачивается на зимнем фоне, который добавляет глубины и объема, делая ее захватывающим произведением праздничного искусства. Готовую 3D-картину можно разместить на прилагаемой подставке-мольберте, что сделает ее привлекательным дополнением к любому помещению. Размещенная на каминной полке, стеллаже или столе, она привнесет в ваш дом нотку праздничного настроения. В набор входят различные аксессуары на праздничную тематику, такие как подарки, игрушечный поезд и праздничные украшения. Санта-Клаус кладет подарки под елку, добавляя игривости в сцену.

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