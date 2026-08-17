Конструктор LOZ "Рождественская ёлка"

В серии конструкторов LOZ Building Series представлен набор Christmas 3D Painting – уникальный и праздничный набор, сочетающий в себе радость строительства и очарование рождественского декора. Этот набор, состоящий из 667 деталей, позволяет создать потрясающую рождественскую 3D-сцену, которую можно использовать в качестве декоративного элемента на протяжении всего праздничного сезона.

Набор для создания рождественской 3D-картины включает в себя прекрасно выполненную 3D-сцену с рождественской елкой, Санта-Клаусом, подарками и праздничными украшениями. Сцена разворачивается на зимнем фоне, который добавляет глубины и объема, делая ее захватывающим произведением праздничного искусства. Готовую 3D-картину можно разместить на прилагаемой подставке-мольберте, что сделает ее привлекательным дополнением к любому помещению. Размещенная на каминной полке, стеллаже или столе, она привнесет в ваш дом нотку праздничного настроения. В набор входят различные аксессуары на праздничную тематику, такие как подарки, игрушечный поезд и праздничные украшения. Санта-Клаус кладет подарки под елку, добавляя игривости в сцену.