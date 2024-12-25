Конструктор LOZ "Китайский новогодний монстр"

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Конструктор LOZ "Китайский новогодний монстр" category.constructor-kits
45%
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-13325
  • Вес: 500 гр.
  • Размер: 13 x 13 x 23 см.
  • Производитель: LOZ
  • Материал: Пластик
Оригинальная цена
3 290 ₽
1 810 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Погрузитесь в мир китайской мифологии с набором LOZ «Китайский новогодний монстр»! Согласно китайской легенде, в канун Нового года древнее животное Ниан приходило в деревни и охотилось на людей. Монстр обладал такой мощью, что ни один человек не мог противостоять ему. Поэтому в те врмена Новый год был страшной датой. Но случилось чудо! В одну из деревень пришёл неизвестный старик, который не боялся Ниана. Он предложил животному сражаться с достойными противниками вместо людей — с животными.
Ниан внял советам старца и начал охотится на животных, которые досаждали сельским жителям. Старик не верил до конца в исправление монстра, поэтому, прежде чем покинуть Китай, научил жителей делать красные бумажные фонарики и развешивать на домах в Новый Год. Со слов старика, они отпугивают злых духов, и не впустят Ниана в селение, так как животное, несмотря на свою силу, боится красного цвета.
Когда старик покинул деревню, жители поняли, что это был не просто странник, а бессмертный бог, который явился, чтобы спасти их от смерти. Вас ждёт увлекательная сборка набора из 1024 деталей, а собранная композиция отлично украсит ваше жилое пространство.

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