Конструктор LOZ "Китайский новогодний монстр"

Погрузитесь в мир китайской мифологии с набором LOZ «Китайский новогодний монстр»! Согласно китайской легенде, в канун Нового года древнее животное Ниан приходило в деревни и охотилось на людей. Монстр обладал такой мощью, что ни один человек не мог противостоять ему. Поэтому в те врмена Новый год был страшной датой. Но случилось чудо! В одну из деревень пришёл неизвестный старик, который не боялся Ниана. Он предложил животному сражаться с достойными противниками вместо людей — с животными.

Ниан внял советам старца и начал охотится на животных, которые досаждали сельским жителям. Старик не верил до конца в исправление монстра, поэтому, прежде чем покинуть Китай, научил жителей делать красные бумажные фонарики и развешивать на домах в Новый Год. Со слов старика, они отпугивают злых духов, и не впустят Ниана в селение, так как животное, несмотря на свою силу, боится красного цвета.

Когда старик покинул деревню, жители поняли, что это был не просто странник, а бессмертный бог, который явился, чтобы спасти их от смерти. Вас ждёт увлекательная сборка набора из 1024 деталей, а собранная композиция отлично украсит ваше жилое пространство.