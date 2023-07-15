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Complete models / Комплитки
That Time I Got Reincarnated as a Slime Otherworlder Figure Vol. 17 B Clayman
That Time I Got Reincarnated as a Slime Otherworlder Figure Vol. 17 B Clayman
0 отзывов
Категория:
Complete models / Комплитки
Артикул:
Figures-10736
Вес:
200 гр.
Источник:
That Time I Got Reincarnated as a Slime
Размер:
18 см.
Серия:
Banpresto
Производитель:
Bandai
Материал:
PVC и ABS
4 390 ₽
Оригинальная цена
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице
https://xlm.ru/info/contacts
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