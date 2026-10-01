That Time I Got Reincarnated As A Slime Effectreme Rimuru Tempest Special Color Ver.

0 отзывов
That Time I Got Reincarnated As A Slime Effectreme Rimuru Tempest Special Color Ver. category.complete-models
4 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Римуру Темпест — мудрый и дальновидный правитель государства Темпест, который предпочитает дипломатию открытой конфронтации и выстраивает сложные планы, чтобы защищать своих союзников. Его сила кроется в способности поглощать и копировать навыки врагов, а также в умении объединять разные расы ради общей цели.

Высота: 22 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)