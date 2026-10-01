That Time I Got Reincarnated As A Slime Effectreme Rimuru Tempest Special Color Ver.

Римуру Темпест — мудрый и дальновидный правитель государства Темпест, который предпочитает дипломатию открытой конфронтации и выстраивает сложные планы, чтобы защищать своих союзников. Его сила кроется в способности поглощать и копировать навыки врагов, а также в умении объединять разные расы ради общей цели.



Высота: 22 см.