4 549 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Римуру Тэмпест, ранее известный как Сатору Миками - главный герой истории, основатель и король страны Тэмпест, расположенной в Большом лесу Джуры. Считается одним из сильнейших Владык Демонов среди могущественных Восьми Звездных Демонов Лордов, а также одним из тех, кто имеет титул Истинный Повелитель Демонов.
Высота: 8 см.